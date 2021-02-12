Орлов: Собчак спас «Зенит», он дал 4 млрд рублей
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как бывший мэр
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как бывший мэр
«В 1994 году Собчак взял шефство над “Зенитом”, дал 4 млрд рублей. Об этом мало кто знает, но Анатолий Александрович спас “Зенит”. Он сказал: “Пригласите Садырина”. Виталий Леонтьевич Мутко тогда курировал футбол. Он услышал мои слова по телевизору, что Садырин приехал для переговоров с Собчаком. Это была бомба», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской