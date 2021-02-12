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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Собчак спас «Зенит», он дал 4 млрд рублей

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак спас «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«В 1994 году Собчак взял шефство над “Зенитом”, дал 4 млрд рублей. Об этом мало кто знает, но Анатолий Александрович спас “Зенит”. Он сказал: “Пригласите Садырина”. Виталий Леонтьевич Мутко тогда курировал футбол. Он услышал мои слова по телевизору, что Садырин приехал для переговоров с Собчаком. Это была бомба», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 4 очка опережая ближайшего преследователя, ЦСКА. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит встреча с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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