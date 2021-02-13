Карпин счел зарплаты футболистов РПЛ слишком высокими
Главный тренер Ростова Валерий Карпин счел зарплаты футболистов клубов Российской
Главный тренер Ростова Валерий Карпин счел зарплаты футболистов клубов Российской
По мнению специалиста, именно с этим связано нежелание россиян пробовать свои силы в европейских первенствах. «В больших чемпионатах у нас играют три футболиста. Это абсурд какой-то», — добавил Карпин.
Тренер также признался, что его обрадовал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». «Хорошо, что хоть
Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Форвард рассказал, что ради перехода ему пришлось пойти на понижение зарплаты.