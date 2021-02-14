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17:37 (мск), источник: Sport24

Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому на сборе в Марбелье

Московский «Локомотив» был разгромлен тбилисскими одноклубниками в контрольном матче между командами в испанской Марбелье.

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Источник: Sport24

Встреча, состоявшаяся 14 февраля, завершилась победой клуба из Грузии со счетом 4:0.

«Локомотив» начинал встречу в следующем составе: Коченков, Сильянов, Мурило, Лысцов, Черный, Петухов, Титков, Куликов, Берковский, Эдер, Агеев.

Отметим, что московский клуб вечером 14 февраля проведет еще один товарищеский матч — против «Ростова».

«Локомотив» (Москва) — «Локомотив» (Тбилиси) — 0:4 (0:1)

Голы: Улад Омар, 32; Лысцов (автогол), 47; Улад Омар, 55; 78.

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