Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому на сборе в Марбелье
Московский «Локомотив» был разгромлен тбилисскими одноклубниками в контрольном матче между командами в испанской Марбелье.
Московский «Локомотив» был разгромлен тбилисскими одноклубниками в контрольном матче между командами в испанской Марбелье.
Встреча, состоявшаяся 14 февраля, завершилась победой клуба из Грузии со счетом 4:0.
«Локомотив» начинал встречу в следующем составе: Коченков, Сильянов, Мурило, Лысцов, Черный, Петухов, Титков, Куликов, Берковский, Эдер, Агеев.
Отметим, что московский клуб вечером 14 февраля проведет еще один товарищеский матч — против «Ростова».
«Локомотив» (Москва) — «Локомотив» (Тбилиси) — 0:4 (0:1)
Голы: Улад Омар, 32; Лысцов (автогол), 47; Улад Омар, 55; 78.