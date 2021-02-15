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14:00 (мск), источник: ТАСС

Норвежский футболист Бохинен перешел в ЦСКА

ТАСС, 15 февраля. Полузащитник Эмиль Бохинен перешел из норвежского «Стабека» в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Соглашение с футболистом заключено до конца сезона-2024/25. Сообщается, что Бохинен уже прибыл в расположение команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бохинену 21 год, он является воспитанником «Стабека». За всю карьеру провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. С 2018 года является игроком молодежной сборной Норвегии.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав 37 очков.

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