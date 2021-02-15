Норвежский футболист Бохинен перешел в ЦСКА

Соглашение с футболистом заключено до конца сезона-2024/25. Сообщается, что Бохинен уже прибыл в расположение команды.

Бохинену 21 год, он является воспитанником «Стабека». За всю карьеру провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. С 2018 года является игроком молодежной сборной Норвегии.