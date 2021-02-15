СМИ: Футболист Старфельт продлит контракт с «Рубином» до 2024 года

Старфельту 25 лет, он перешел в «Рубин» из шведского «Гётеборга» в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 20 матчей, в которых забил два мяча и получил две желтые карточки. В составе сборной Швеции Старфельт принял участие в двух матчах.