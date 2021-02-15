СМИ: Футболист Старфельт продлит контракт с «Рубином» до 2024 года
ТАСС, 15 февраля. Шведский футболист Карл Старфельт продлит соглашение с клубом Российской
ТАСС, 15 февраля. Шведский футболист Карл Старфельт продлит соглашение с клубом Российской
Нынешний контракт Старфельта действует до июня 2023 года. По данным газеты, зарплата защитника по новому соглашению значительно увеличится.
«Мы хотим поблагодарить президента и главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Мы удовлетворены соглашением, которое получил Старфельт», — сказал агент игрока Блаша Хоссейни.
Старфельту 25 лет, он перешел в «Рубин» из шведского «Гётеборга» в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 20 матчей, в которых забил два мяча и получил две желтые карточки. В составе сборной Швеции Старфельт принял участие в двух матчах.
После 19 туров «Рубин» с 28 очками занимает девятое место в