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14:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист Старфельт продлит контракт с «Рубином» до 2024 года

ТАСС, 15 февраля. Шведский футболист Карл Старфельт продлит соглашение с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на один год. Об этом сообщает издание Expressen.

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Источник: РИА "Новости"

Нынешний контракт Старфельта действует до июня 2023 года. По данным газеты, зарплата защитника по новому соглашению значительно увеличится.

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«Мы хотим поблагодарить президента и главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Мы удовлетворены соглашением, которое получил Старфельт», — сказал агент игрока Блаша Хоссейни.

Старфельту 25 лет, он перешел в «Рубин» из шведского «Гётеборга» в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 20 матчей, в которых забил два мяча и получил две желтые карточки. В составе сборной Швеции Старфельт принял участие в двух матчах.

После 19 туров «Рубин» с 28 очками занимает девятое место в Тинькофф-РПЛ.

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