Футболист «Зенита» Малком пропустит как минимум месяц из-за травмы
ТАСС, 15 февраля. Восстановление от травмы колена бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Малкома займет не менее четырех недель. Об этом сообщает
ТАСС, 15 февраля. Восстановление от травмы колена бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Малкома займет не менее четырех недель. Об этом сообщает
9 февраля «Зенит» провел товарищеский матч со сборной Иордании и одержал победу со счетом 1:0. На 52-й минуте Малком покинул поле
«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», — говорится в сообщении.
Малкому 23 года, он перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» в августе 2019 года. На его счету пять мячей и пять голевых передач в 34 матчах за петербургский клуб.