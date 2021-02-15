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15:15 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Малком пропустит как минимум месяц из-за травмы

ТАСС, 15 февраля. Восстановление от травмы колена бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Малкома займет не менее четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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9 февраля «Зенит» провел товарищеский матч со сборной Иордании и одержал победу со счетом 1:0. На 52-й минуте Малком покинул поле из-за травмы колена. Бразилец начнет восстанавливаться в Петербурге под наблюдением физиотерапевтов команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», — говорится в сообщении.

Малкому 23 года, он перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» в августе 2019 года. На его счету пять мячей и пять голевых передач в 34 матчах за петербургский клуб.

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