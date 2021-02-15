Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14.02
Вильярреал
Бетис
12
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15:26 (мск), источник: ТАСС

Клубы Российской премьер-лиги обсудят ситуацию с «Тамбовом» 16 февраля

ТАСС, 15 февраля. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором будет обсуждаться ситуация с футбольным клубом «Тамбов», состоится 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также клубы РПЛ обсудят структуру календаря на будущий сезон, систему финансовой мотивации судей, изменения в санитарный регламент и регламент Тинькофф-РПЛ на остаток сезона.

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона»
Бывший футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды
Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону
Футболист «Зенита» пропустит как минимум месяц из-за травмы
Норвежский футболист перешел в ЦСКА
Почему UFC может предложить Хабибу бой с другим чемпионом
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь