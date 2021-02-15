Клубы Российской премьер-лиги обсудят ситуацию с «Тамбовом» 16 февраля
ТАСС, 15 февраля. Общее собрание клубов Российской
ТАСС, 15 февраля. Общее собрание клубов Российской
Также клубы РПЛ обсудят структуру календаря на будущий сезон, систему финансовой мотивации судей, изменения в санитарный регламент и регламент
«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.