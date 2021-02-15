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15:36 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Зенита» Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды

ТАСС, 15 февраля. Венесуэльский футболист китайского клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон перешел на правах аренды в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2020/21. Рондон уже присоединился к команде на сборе в Испании и провел первую тренировку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рондон представляет «Далянь Ифан» с июля 2019 года. Ранее он уже выступал в России за казанский «Рубин» (2012−2014) и петербургский «Зенит» (2014−2015). В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав 37 очков.

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