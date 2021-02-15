Бывший футболист «Зенита» Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2020/21. Рондон уже присоединился к команде на сборе в Испании и провел первую тренировку.

Рондон представляет «Далянь Ифан» с июля 2019 года. Ранее он уже выступал в России за казанский «Рубин» (2012−2014) и петербургский «Зенит» (2014−2015). В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.