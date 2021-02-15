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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Председатель совета директоров «Динамо» рассказал, как ВТБ купил клуб за 1 рубль

Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, как банк ВТБ стал собственником клуба, купив актив всего за 1 рубль. Но, учитывая долг «Динамо», столичный клуб обошёлся ВТБ в 5,4 млрд рублей.

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Источник: Reuters

«Покупка «Динамо» за 1 рубль связана с кредитами клуба, и думаю, что мы всё равно переплатили. Я человек из бизнеса, до этого «Динамо» не занимался и, когда посмотрел, что там внутри клуба, был в шоке. Абсолютно отсутствовали базовые бизнес-процессы — от финансов и стратегии до работы с болельщиками. Или вот, например, очень хороший медицинский штаб, но при этом полное отсутствие статистической информации о том, что с кем из игроков и как происходит.

Команда
Динамо

База в Новогорске сама по себе неплохая, но в сильно запущенном состоянии. Трудно представить, но ведь не было даже пригодных для качественной работы полей. Вообще! Люди травмировались на тренировках! А главный тренер покупал медикаменты для игроков частично на свои деньги, поскольку финансирования не хватало. То есть абсолютно никакого понимания, анализа, ничего мы в клубе найти не могли. Нам из банка легче было видеть, сколько денег у клуба, чем самому клубу изнутри.

Актив мы купили за 1 рубль, но с долгом, который в течение восьми лет погасим. Это около 5,4 млрд. Это внешний долг, — цитирует Соловьёва РБК.

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