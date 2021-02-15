Председатель совета директоров «Динамо» рассказал, как ВТБ купил клуб за 1 рубль

«Покупка «Динамо» за 1 рубль связана с кредитами клуба, и думаю, что мы всё равно переплатили. Я человек из бизнеса, до этого «Динамо» не занимался и, когда посмотрел, что там внутри клуба, был в шоке. Абсолютно отсутствовали базовые бизнес-процессы — от финансов и стратегии до работы с болельщиками. Или вот, например, очень хороший медицинский штаб, но при этом полное отсутствие статистической информации о том, что с кем из игроков и как происходит.

Команда Динамо

База в Новогорске сама по себе неплохая, но в сильно запущенном состоянии. Трудно представить, но ведь не было даже пригодных для качественной работы полей. Вообще! Люди травмировались на тренировках! А главный тренер покупал медикаменты для игроков частично на свои деньги, поскольку финансирования не хватало. То есть абсолютно никакого понимания, анализа, ничего мы в клубе найти не могли. Нам из банка легче было видеть, сколько денег у клуба, чем самому клубу изнутри.