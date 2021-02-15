Стало известно о сорвавшемся трансфере защитника сборной Казахстана из «Кайрата» в «Локомотив»
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прошлым летом мог перейти в «Локомотив», выступающий в российской
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прошлым летом мог перейти в «Локомотив», выступающий в российской
— Лисакович шел первым номером на своей позиции?
— Среди иностранцев из ЕАЭС — да. А с учетом российских футболистов Лисакович шел
— Вы сказали, что Лысцов был не первым номером. Кто находился выше? Никита Чернов?
— Не только он. Еще был Нуралы Алип из Казахстана. Они шли выше. Но большой разницы между ними нет, а Виталик — воспитанник школы.
Напомним, 21-летний Алип является воспитанником «Кайрата», с которым в прошлом году стал чемпионом КПЛ. «Локомотив» же после 19-ти туров РПЛ идет на восьмом месте.