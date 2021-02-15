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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о сорвавшемся трансфере защитника сборной Казахстана из «Кайрата» в «Локомотив»

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прошлым летом мог перейти в «Локомотив», выступающий в российской премьер-лиге. Об этом в интервью «СЭ» рассказал бывший селекционер московского клуба Александр Сорочинский. Он также назвал причины, по которым трансфер не состоялся.

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— Лисакович шел первым номером на своей позиции?

— Среди иностранцев из ЕАЭС — да. А с учетом российских футболистов Лисакович шел вторым-третьим. Но тут есть еще вопросы «цены — качества». Он был самым сбалансированным.

— Вы сказали, что Лысцов был не первым номером. Кто находился выше? Никита Чернов?

— Не только он. Еще был Нуралы Алип из Казахстана. Они шли выше. Но большой разницы между ними нет, а Виталик — воспитанник школы.

Напомним, 21-летний Алип является воспитанником «Кайрата», с которым в прошлом году стал чемпионом КПЛ. «Локомотив» же после 19-ти туров РПЛ идет на восьмом месте.

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