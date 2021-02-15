Стало известно о сорвавшемся трансфере защитника сборной Казахстана из «Кайрата» в «Локомотив»

— Лисакович шел первым номером на своей позиции?

— Среди иностранцев из ЕАЭС — да. А с учетом российских футболистов Лисакович шел вторым-третьим. Но тут есть еще вопросы «цены — качества». Он был самым сбалансированным.

— Вы сказали, что Лысцов был не первым номером. Кто находился выше? Никита Чернов?

— Не только он. Еще был Нуралы Алип из Казахстана. Они шли выше. Но большой разницы между ними нет, а Виталик — воспитанник школы.