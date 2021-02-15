Рондон возвращается в Россию: год назад он чуть не перешел в «МЮ»
Как новичок ЦСКА Саломон Рондон провел последние пять с половиной лет?
Как новичок ЦСКА Саломон Рондон провел последние пять с половиной лет?
Венесуэлец впервые приехал в Россию в августе 2012-го — в «Рубине» Курбана Бердыева Рондон играл отлично, и в начале 2014 года казанцы выгодно продали форварда «Зениту». Если верить Transfermarkt, то «Рубин» купил Рондона у «Малаги» за 9 миллионов евро, а продал — за 18.
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Показательно, что той весной в
«Вест Бром» в том сезоне возглавлял Тони Пьюлис — король классического британского футбола. «Дрозды» играли упрощенно — фланговые подачи на высокого форварда были отличительной чертой той команды. Поэтому прыгучий и рослый Рондон сразу же влился в стартовый состав и начал приносить пользу команде. Уже в 3-м туре, в матче с «Челси», он отдал голевую передачу, к тому же Джон Терри заработал красную карточку за фол на венесуэльце, а в 4-м туре гол Рондона принес «Вест Брому» победу над бывшей командой Пьюлиса — «Стоук Сити».
Сезон-2015/16 прошел для Рондона хорошо: «Вест Бромвич» финишировал 14-м и избежал вылета, сам венесуэлец в
Дебютный сезон в Англии венесуэлец провел настолько классно, что летом Mirror сообщил об интересе к нему «Барселоны». Конечно, дальше слухов дело не двинулось, но Рондон и в следующем сезоне продолжил покорять АПЛ. В частности, в декабре 2016-го южноамериканец оформил
В 2017-м Рондон впервые мог оказаться в Китае: Daily Mail писала, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был готов заплатить за венесуэльца целых 32 миллиона фунтов. Затем и Курбан Бердыев интересовался, может ли Рондон вернуться в «Рубин». Но форвард остался в Англии, и после прорывного сезона (10-е место в чемпионате-2017/18) «Вест Бромвич» рухнул в самый хвост таблицы. С последнего места «дрозды» вылетели в чемпионшип.
Рондон и в третьем сезоне оставался основным центрфорвардом команды, стабильно забивал (9, 8 и 7 голов последовательно в трех чемпионатах). Но в последний год, помимо вылета «Вест Брома», произошло еще одно неприятное событие: в матче с «Эвертоном» в январе 2018-го полузащитник Джеймс Маккарти получил двойном перелом ноги после столкновения с Рондоном. Саломон был настолько шокирован эпизодом, что заплакал прямо на поле.
После вылета «Вест Бромвича» Рондон перешел в «Ньюкасл» — было очевидно, что в чемпионшипе южноамериканец играть не будет. У Рафаэля Бенитеса Саломон не сразу, но стал основным и даже установил личный рекорд по голам в
«Ньюкасл» закончил чемпионат на 13-м месте, после чего Бенитес ушел — истек срок контракта. Тем же летом испанский тренер отправился в «Далянь Ифан» и первым делом переманил к себе Рондона. Сам венесуэлец после трансфера признался: «Мне было грустно покидать “Ньюкасл”. Но когда ушел Бенитес, я не мог там остаться».
В суперлиге Китая Рондон начал блестяще: три гола и две голевые передачи в четырех стартовых играх. И уже через полгода венесуэльца едва не арендовал «Манчестер Юнайтед». В начале 2020-го Уле Гуннар Сульшер активно искал центрального нападающего и обратил внимание на рынок Китая, так как чемпионат там был отложен
Вплоть до июля Рондон не играл вообще, но для 2020 года это нормальная ситуация. Главное — практика в последние полгода и результативность. А с этим у венесуэльца все в порядке: во всех 14 матчах усеченного первого этапа чемпионата-2020 Рондон выходил в основе, забил девять голов, отдал четыре результативных паса. Весьма достойно, учитывая, что на счету «Даляня» всего было 18 голов.
Теперь Рондон в ЦСКА, и пока этот трансфер выглядит логичным: результативный форвард, знающий российскую