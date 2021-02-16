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10:17 (мск), источник: Sport24

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес пропустит от 4 до 6 месяцев

Футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес, как уже сообщалось ранее, получил серьезную травму колена и выбыл на длительный срок.

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Источник: Sport24

По информации Metaratings.ru, 26-летний эквадорский защитник выбыл из строя на срок от четырех до шести месяцев.

Рамирес уже перенес операцию. В настоящий момент прорабатывается стратегия его дальнейшего восстановления.

В ближайший четверг, 18 февраля, «Краснодар» примет на своем поле загребское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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