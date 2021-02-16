Дриусси объяснил, почему сорвался его переход в «Ривер Плейт»

«Зенит» активно «вел» нападающего «Гремио» Пепе, но тот отказался играть в России и решил перейти в «Порту». Клуб не смог найти мне замену, поэтому переход в «Ривер Плейт» стал невозможен. Травма Малкома не имеет здесь никакого значения, — цитирует Дриусси River SOYDeportes.

25-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта», за который выступал с 2013 года, в июле 2017-го. Всего за питерцев Себастьян сыграл 132 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 20 голевых передач.