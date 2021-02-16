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10:55 (мск), источник: Sport24

Дриусси объяснил, почему сорвался его переход в «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси назвал причины, по которым он не перешел в Ривер Плейт во время зимнего трансферного окна.

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Источник: Sport24

«Зенит» активно «вел» нападающего «Гремио» Пепе, но тот отказался играть в России и решил перейти в «Порту». Клуб не смог найти мне замену, поэтому переход в «Ривер Плейт» стал невозможен. Травма Малкома не имеет здесь никакого значения, — цитирует Дриусси River SOYDeportes.

25-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта», за который выступал с 2013 года, в июле 2017-го. Всего за питерцев Себастьян сыграл 132 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 20 голевых передач.

В начале февраля сообщалось, что «Зенит» готов отпустить Дриусси в аренду в «Ривер Плейт», если игрок согласится продлить контракт с сине-бело-голубыми. Действующее соглашение аргентинца с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Также аргентинские СМИ писали, что Дриусси недоволен своей ролью на поле в петербургском клубе.

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