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14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило смягчение санитарного регламента на матчах чемпионата России, сообщает пресс-служба лиги в Telegram.

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Источник: Спорт-Экспресс

Основные поправки коснутся продажи билетов и работы прессы.

При размещении зрителей социальная дистанция будет определяться в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора. В предыдущей версии регламента рассадка зрителей должна была производиться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Кроме того, в послематчевой пресс-конференции должны принять участие тренеры и не менее двух игроков, непосредственно выходивших на поле, от каждой команды.

Аккредитованные фотокорреспонденты (до 15 человек) допускаются в чистую зону, но до, в перерыве и после матча они должны располагаться за первой рекламной линией.

Для утверждения все предложенные изменения должен рассмотреть Исполком РФС.

Чемпионат России по футболу возобновится 26 февраля матчем 20-го тура между «Тамбовом» и «Ротором».

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