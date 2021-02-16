Клубы Российской премьер-лиги поддержали досрочное выделение средств «Тамбову»

«Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников», — говорится в сообщении.

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.