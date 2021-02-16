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16:05 (мск), источник: ТАСС

Клубы Российской премьер-лиги поддержали досрочное выделение средств «Тамбову»

ТАСС, 16 февраля. Клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников», — говорится в сообщении.

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против волгоградского «Ротора».

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