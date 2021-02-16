«Ростов» арендовал у софийского ЦСКА футболиста Али Соу

По информации портала Transfermarkt, оно рассчитано до конца текущего сезона. Соу будет выступать в «Ростове» под 20-м номером.

В текущем сезоне Соу провел за ЦСКА 27 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также он представлял итальянские «Кьево», «Пескару», «Латину», «Модену», «Прато», «Вибонезе» и албанский «Скендербеу», в составе которого стал чемпионом страны (2017/18) и лучшим бомбардиром национального первенства, отличившись 21 раз в 33 играх. За сборную Гамбии нападающий провел пять встреч, но не отметился результативными действиями.