«Ростов» арендовал у софийского ЦСКА футболиста Али Соу
ТАСС, 16 февраля. Футбольный клуб «Ростов» арендовал гамбийского нападающего софийского ЦСКА Али Соу. Об этом сообщает
ТАСС, 16 февраля. Футбольный клуб «Ростов» арендовал гамбийского нападающего софийского ЦСКА Али Соу. Об этом сообщает
Арендное соглашение предусматривает право последующего выкупа 26-летнего гамбийца.
По информации портала Transfermarkt, оно рассчитано до конца текущего сезона. Соу будет выступать в «Ростове» под 20-м номером.
В текущем сезоне Соу провел за ЦСКА 27 матчей, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также он представлял итальянские «Кьево», «Пескару», «Латину», «Модену», «Прато», «Вибонезе» и албанский «Скендербеу», в составе которого стал чемпионом страны (2017/18) и лучшим бомбардиром национального первенства, отличившись 21 раз в 33 играх. За сборную Гамбии нападающий провел пять встреч, но не отметился результативными действиями.