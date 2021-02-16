В «Спартаке» назвали причины задержки трансфера футболиста Промеса из «Аякса»

«Мы с “Аяксом” согласовали, но пока неформально, условия трансферного соглашения, транши, но есть другая проблема. “Аякс” хочет застраховать себя от того, что он не сможет играть после перехода, и переложить ответственность на игрока. Из-за этого затягивается переход», — сообщил Фетисов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--7ad157f1d5da73ee7d5e" data-vnd="7ad157f1d5da73ee7d5e" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=7ad157f1d5da73ee7d5e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы со своей стороны сделали все — согласовали две даты медосмотра, перелет, но все срывалось. Рассчитывали, что переход состоится до матча в Кубке России, но, возможно, “Аякс” затягивает все до последнего момента», — заключил он.

Команда Спартак

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».