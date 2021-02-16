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22:37 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» назвали причины задержки трансфера футболиста Промеса из «Аякса»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Нидерландский футболист Квинси Промес не может в данный момент присоединиться к «Спартаку» из-за задержек со стороны амстердамского «Аякса». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: AP 2020

«Мы с “Аяксом” согласовали, но пока неформально, условия трансферного соглашения, транши, но есть другая проблема. “Аякс” хочет застраховать себя от того, что он не сможет играть после перехода, и переложить ответственность на игрока. Из-за этого затягивается переход», — сообщил Фетисов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы со своей стороны сделали все — согласовали две даты медосмотра, перелет, но все срывалось. Рассчитывали, что переход состоится до матча в Кубке России, но, возможно, “Аякс” затягивает все до последнего момента», — заключил он.

Команда
Спартак

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».

Промесу 29 лет, он выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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