В «Спартаке» назвали причины задержки трансфера футболиста Промеса из «Аякса»
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Нидерландский футболист Квинси Промес не может в данный момент присоединиться к «Спартаку»
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Нидерландский футболист Квинси Промес не может в данный момент присоединиться к «Спартаку»
«Мы с “Аяксом” согласовали, но пока неформально, условия трансферного соглашения, транши, но есть другая проблема. “Аякс” хочет застраховать себя от того, что он не сможет играть после перехода, и переложить ответственность на игрока.
«Мы со своей стороны сделали все — согласовали две даты медосмотра, перелет, но все срывалось. Рассчитывали, что переход состоится до матча в Кубке России, но, возможно, “Аякс” затягивает все до последнего момента», — заключил он.
В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили
Промесу 29 лет, он выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.