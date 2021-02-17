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12:22 (мск), источник: Sport24

Слуцкий в ответ на критику Мамаева, назвавшего его пустым местом, рассказал притчу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову высказался о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве, который работал под его руководством в ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

В октябре прошлого года Мамаев дал интервью, в котором раскритиковал тренера: «Для меня Слуцкий — пустое место. Не уважаю его с мужской точки зрения».

— Почему Павел Мамаев сказал, что вы для него не существуете?— Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала и ушла. Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: «Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Ни “спасибо”, ни “до свидания” не сказала. Как же так?» А старый отвечает: «Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа». Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует.

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