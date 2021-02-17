ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» в товарищеском матче
Футболисты ЦСКА и испанской Картахены не выявили победителя в контрольной игре в Кампоаморе. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Футболисты ЦСКА и испанской Картахены не выявили победителя в контрольной игре в Кампоаморе. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе армейцев гол во втором тайме забил форвард Илья Шкурин.
Позднее в среду ЦСКА проведет второй спарринг с клубом «Расинг Мурсия». На этом
Товарищеский матч
ЦСКА — «Картахена» — 1:1.
Голы: Хиль, 2 (0:1); Шкурин, 73 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев (Марадишвили, 67), Зайнутдинов, Сигурдссон, Влашич, Шкурин (Яковлев, 74).