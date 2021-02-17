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17:04 (мск), источник: Sport24

ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА и испанской Картахены не выявили победителя в контрольной игре в Кампоаморе. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе армейцев гол во втором тайме забил форвард Илья Шкурин.

Позднее в среду ЦСКА проведет второй спарринг с клубом «Расинг Мурсия». На этом красно-синие завершат сбор в Испании и 18 февраля вернутся в Москву.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Картахена» — 1:1.

Голы: Хиль, 2 (0:1); Шкурин, 73 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев (Марадишвили, 67), Зайнутдинов, Сигурдссон, Влашич, Шкурин (Яковлев, 74).

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