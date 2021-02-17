«Все понимают, что вероятна коррупция»: Слуцкий — о судействе в России

— Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне не важно. Мне важно, чтобы она была искоренена. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия. Поэтому мне все равно какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.