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20:35 (мск), источник: Sport24

Гол Чалова принес ЦСКА победу в товарищеском матче с «Расингом»

Сегодня, 17 февраля, в испанском Кампоаморе состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и испанским «Расингом» (Мурсия). Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

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Источник: pfc-cska.com

Единственный гол в составе армейцев забил Федор Чалов на 88-й минуте.

Этот контрольный матч стал вторым за день для команды Виктора Гончаренко. Ранее ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной» со счетом 1:1.

Встречей против «Расинга» красно-синие завершили сборы в Испании и 18 февраля вернутся в Москву.

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