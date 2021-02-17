Гол Чалова принес ЦСКА победу в товарищеском матче с «Расингом»
Сегодня, 17 февраля, в испанском Кампоаморе состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и испанским «Расингом» (Мурсия). Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.
Сегодня, 17 февраля, в испанском Кампоаморе состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и испанским «Расингом» (Мурсия). Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.
Единственный гол в составе армейцев забил Федор Чалов на 88-й минуте.
Этот контрольный матч стал вторым за день для команды Виктора Гончаренко. Ранее ЦСКА сыграл вничью с испанской «Картахеной» со счетом 1:1.
Встречей против «Расинга»