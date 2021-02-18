«Краснодар»: в Лиге Европы, но без Рамиреса, Сафонова и с разгромом от «Локомотива»
Оцениваем готовность «быков» к остатку сезона.
Оцениваем готовность «быков» к остатку сезона.
Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оцениваем каждую из команд. Уже вышли материалы о «Рубине», «Локо», «Динамо», «Ростове», «Сочи» и «Спартаке». Теперь пришла очередь «Краснодара».
Травма Кристиана Рамиреса. Четвертого февраля он сыграл против «Ростова» (2:0), а 11-го числа уже отсутствовал в составе во встрече с «Локо» (0:4). 26-летний эквадорец, по словам Мурада Мусаева, выбыл на несколько месяцев. Эта потеря ослабляет команду, и «быкам» теперь надо думать, брать
Пришли: —
Ушли: Андрей Синицын.
У «Краснодара» нет новичков, при этом в Лигу Европы двух футболистов клуб дозаявил — Алексея Ионова, который осенью перешел из «Ростова» уже после завершения заявочного периода, и голкипера молодежной сборной России Дениса Адамова. Дело в том, что с опытным Синицыным разорвали контракт, а Сафонов еще не восстановился после прошлогодней травмы.
«Быки», наверное, и рады бы
Оценка кампании: 4,5/10.
Тренировочный процесс прилично изменился.
Сила текущего состава: 7,5/10.
Игра в обороне. «Краснодар»
Игры на сборах
«Краснодар» — «Легия» — 0:0
«Краснодар» — «Рига» — 1:0 (Сперцян)
«Краснодар» — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (Кабелла, Классон, Сабуа)
«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1 (Халназаров)
«Краснодар» — «Ростов» — 2:0 (Сулейманов-2)
«Краснодар» — «Динамо» (Тбилиси) — 3:2 (Камболов, Кутовой, Сулейманов)
«Краснодар» — «Локомотив» — 0:4.
У «Краснодара» получился неплохой матч с «Ростовом», в котором дубль сделал Шапи, но запоминается последнее. Репетицию матча Лиги Европы «быки» провалили, крупно и по делу уступив «Локомотиву» — 0:4.
Кубок: «Cочи» (д).
РПЛ: «Урал» (д); «Спартак» (г); «Тамбов» (г); «Динамо» (д); «Ахмат» (д); «Арсенал» (г); «Зенит» (д); «Рубин» (г); «Сочи» (д); ЦСКА (г); «Ростов» (г).
Пожалуй, именно у «Краснодара» самый сложный календарь среди всех претендентов на высокие места. Из 11 оставшихся туров у «Краснодара» шесть — в гостях. Предстоят выезды к «Спартаку», «Рубину», ЦСКА, «Ростову». Да и дома не будет легко — приедут, в частности, «Зенит», «Динамо» и «Сочи».
Календарь: 5,0/10.
«Краснодар» ждут непростые, но интересные три месяца. «Быки» — единственные в России, кто продолжает путь в еврокубках. При этом и на внутренней арене нельзя упускать своего: с таким составом и возможностями от клуба, конечно, ждут постоянного попадания хотя бы в квартет сильнейших. На крайний случай подойдет выигранный Кубок России.