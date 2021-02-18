Форвард «Спартака» Соболев восстановился после травмы и готов выйти на поле
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время
— Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?
— Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.
Футболист травмировался 7 февраля в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) и не сумел завершить игру. 23-летний нападающий в текущем сезоне провел 13 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.
(Артем Калинин).