РФС обязал «Тамбов» выплатить задолженность перед еще тремя бывшими футболистами

Трудовой договор, заключенный между «Тамбовом» и Тетрашвили, признан расторгнутым по инициативе футболиста в связи с установленным существенным нарушением. Клуб обязан выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта, задолженность по заработной плате и премиям, проценты за задержку выплаты задолженностей. В отношении Грицаенко клуб должен выплатить задолженность по заработной плате, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, по отпускным, проценты за задержку выплаты задолженностей, а также компенсировать найм жилого помещения. Чичерину «Тамбов» обязан выплатить задолженность по заработной плате за октябрь и ноябрь 2020 года, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, компенсировать медицинские расходы, а также погасить проценты за задержку выплаты задолженностей.