Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
16:08 (мск), источник: ТАСС

РФС обязал «Тамбов» выплатить задолженность перед еще тремя бывшими футболистами

ТАСС, 18 февраля. Российский футбольный союз (РФС) обязал «Тамбов» выплатить задолженности по заработной плате перед бывшими игроками клуба Гурамом Тетрашвили, Алексеем Грицаенко и Никитой Чичериным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Трудовой договор, заключенный между «Тамбовом» и Тетрашвили, признан расторгнутым по инициативе футболиста в связи с установленным существенным нарушением. Клуб обязан выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта, задолженность по заработной плате и премиям, проценты за задержку выплаты задолженностей. В отношении Грицаенко клуб должен выплатить задолженность по заработной плате, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, по отпускным, проценты за задержку выплаты задолженностей, а также компенсировать найм жилого помещения. Чичерину «Тамбов» обязан выплатить задолженность по заработной плате за октябрь и ноябрь 2020 года, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, компенсировать медицинские расходы, а также погасить проценты за задержку выплаты задолженностей.

«Тамбову» запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Тамбова» в случае исполнения обязательств перед Чичериным и Тетрашвили. Ранее палата приняла решение удовлетворить заявления действующих и бывших игроков команды Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Хасана Мамтова и Исхана Гелояна.

На выплату всех задолженностей у клуба есть 14 дней с момента вступления в силу решения палаты РФС по разрешению споров.

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 17 февраля источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что «Тамбов» с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Краснодар»: В Лиге Европы, но без Рамиреса и Сафонова
Как сын афганского инженера стал лучшим биатлонистом России
Парень из России заставил орать лучшего теннисиста мира (видео)
Елисеев заявил, что приглашение Фуркада опустошит бюджет СБР
Похоже, «Тамбов» снимается с РПЛ: Что будет с очками и таблицей?
Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге ФИФА
Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе Кубка IBU
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь