В Тамбове создадут новый футбольный клуб

«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у “Тамбова” и области не существует», — сказал Белоусов.
«Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому “Тамбову”, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — отметил он.
«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 17 февраля источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что «Тамбов» с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Тамбов» принимает матчи на стадионе в Саранске, вторую половину прошлого сезона клуб провел в Нижнем Новгороде. Домашняя арена клуба «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ.