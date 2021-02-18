В Тамбове создадут новый футбольный клуб

«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у “Тамбова” и области не существует», — сказал Белоусов.

«Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому “Тамбову”, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», — отметил он.