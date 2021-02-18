«Уже денег нет ни на что». Похоже, «Тамбов» все же снимается с РПЛ: что будет с очками и таблицей?
В Кубке «Тамбов» тоже не сыграет.
В Кубке «Тамбов» тоже не сыграет.
Слухи о том, что «Тамбов» не сможет доиграть сезон
В последние месяцы РПЛ всеми силами пыталась спасти «Тамбов» от банкротства. РФС и РПЛ договорились о досрочном выделении «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат, для сохранения клуба в чемпионате России. С условием, что будет проведена реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.
Но параллельно с этим в «Тамбове» происходило
«Конкретных предложений от руководства не было, — рассказывает полузащитник “Тамбова” Антон Килин. — Все говорят в СМИ, а официально суммы и цифры не обговаривались. Нам просто сказали, что нужно сокращать зарплаты и реструктурировать долги, без конкретики. Это длится уже неделю — просто
Но скоро в этой истории должна быть поставлена точка. «Тамбов» уже отказался от участия в Кубке России и направит соответствующие документы в РФС. Главный тренер команды Сергей Первушин подтвердил информацию:
«Вроде бы это так. Официально мне не сообщали. Но нам же надо
Сразу ряд источников сообщает, что вслед за этим «Тамбов» снимется и с чемпионата России. Об этом может быть объявлено уже в самое ближайшее время.
Согласно пункту 4.5.6.2 Регламента РПЛ, если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в лиге, ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а
«Тамбов» уже сыграл 19 матчей сезона из 30, а значит, провел более 50% игр. Это значит, что в случае снятия «Тамбова» с чемпионата, ничего катастрофического не произойдет — просто во всех оставшихся матчах клубу будут присуждаться технические поражения, а их соперники автоматом получат три очка. Важно, что эти технари не будут влиять на разницу забитых и пропущенных мячей. То есть по сути никаких изменений в турнирной таблице в случае снятия «Тамбова» с чемпионата не произойдет. «Халявные» три очка заработают 11 команд, с которыми «Тамбов» должен был сыграть во второй части сезона. Это «Ротор», «Динамо», «Краснодар», «Сочи», ЦСКА, «Химки», «Арсенал», «Локомотив», «Ростов», «Ахмат» и «Зенит».
Что касается Кубка России, то соперник «Тамбова» по 1/8 «Локомотив» автоматически выйдет в четвертьфинал.
По итогам сезона из РПЛ помимо «Тамбова» вылетит только один клуб, набравший меньше всего очков. В Регламенте также прописано, что даже в том случае, если «Тамбову» удастся решить вопрос с финансированием после снятия с чемпионата, в следующем сезоне он не сможет принять участия в РПЛ.