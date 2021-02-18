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16:27 (мск), источник: Sport24

«Уже денег нет ни на что». Похоже, «Тамбов» все же снимается с РПЛ: что будет с очками и таблицей?

В Кубке «Тамбов» тоже не сыграет.

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Источник: РИА "Новости"

Слухи о том, что «Тамбов» не сможет доиграть сезон из-за финансовых трудностей, ползли еще в декабре. Тогда же появилась информация, что команда может не выйти на матч со «Спартаком» из-за того, что клуб покинул ряд игроков основы. Кое-как «Тамбов» доковылял до зимней паузы и даже умудрился сыграть вничью с «Уралом» в заключительном туре.

В последние месяцы РПЛ всеми силами пыталась спасти «Тамбов» от банкротства. РФС и РПЛ договорились о досрочном выделении «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат, для сохранения клуба в чемпионате России. С условием, что будет проведена реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Ряд клубов РПЛ был готов отдать «Тамбову» игроков в бесплатную аренду. Включились даже завершившие карьеру ветераны: Владимир Быстров и Динияр Билялетдинов предложили свои услуги.

Но параллельно с этим в «Тамбове» происходило что-то странное. Молодежка клуба снялась с первенства, Георгий Ярцев был уволен с поста вице-президента, а «Спартак» подал «Тамбову» иск на 2,6 млн рублей за то, что клуб не заплатил за использование базы красно-белых в Тарасовке. По информации телеграм-канала «Мутко против», долги «Тамбова» составляют порядка 550 млн рублей. Metaratings сообщает, что игроки команды готовы простить до 30% долгов по зарплате. Но никаких движений со стороны руководства нет.

«Конкретных предложений от руководства не было, — рассказывает полузащитник “Тамбова” Антон Килин. — Все говорят в СМИ, а официально суммы и цифры не обговаривались. Нам просто сказали, что нужно сокращать зарплаты и реструктурировать долги, без конкретики. Это длится уже неделю — просто что-то пишут в СМИ, а все стоит мертвым грузом. Дальше не двигается. Мы готовы к общению по поводу сокращения зарплат, поэтому и не понимаем, для чего все тянется и почему нет конкретики».

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Но скоро в этой истории должна быть поставлена точка. «Тамбов» уже отказался от участия в Кубке России и направит соответствующие документы в РФС. Главный тренер команды Сергей Первушин подтвердил информацию:

«Вроде бы это так. Официально мне не сообщали. Но нам же надо куда-то выдвигаться. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если ее не откроют, то ничего не будет. Очень печально. По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что».

Сразу ряд источников сообщает, что вслед за этим «Тамбов» снимется и с чемпионата России. Об этом может быть объявлено уже в самое ближайшее время.

Что будет с таблицей

Согласно пункту 4.5.6.2 Регламента РПЛ, если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в лиге, ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.

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«Тамбов» уже сыграл 19 матчей сезона из 30, а значит, провел более 50% игр. Это значит, что в случае снятия «Тамбова» с чемпионата, ничего катастрофического не произойдет — просто во всех оставшихся матчах клубу будут присуждаться технические поражения, а их соперники автоматом получат три очка. Важно, что эти технари не будут влиять на разницу забитых и пропущенных мячей. То есть по сути никаких изменений в турнирной таблице в случае снятия «Тамбова» с чемпионата не произойдет. «Халявные» три очка заработают 11 команд, с которыми «Тамбов» должен был сыграть во второй части сезона. Это «Ротор», «Динамо», «Краснодар», «Сочи», ЦСКА, «Химки», «Арсенал», «Локомотив», «Ростов», «Ахмат» и «Зенит».

Что касается Кубка России, то соперник «Тамбова» по 1/8 «Локомотив» автоматически выйдет в четвертьфинал.

По итогам сезона из РПЛ помимо «Тамбова» вылетит только один клуб, набравший меньше всего очков. В Регламенте также прописано, что даже в том случае, если «Тамбову» удастся решить вопрос с финансированием после снятия с чемпионата, в следующем сезоне он не сможет принять участия в РПЛ.

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