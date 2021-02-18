«Уже денег нет ни на что». Похоже, «Тамбов» все же снимается с РПЛ: что будет с очками и таблицей?

Слухи о том, что «Тамбов» не сможет доиграть сезон из-за финансовых трудностей, ползли еще в декабре. Тогда же появилась информация, что команда может не выйти на матч со «Спартаком» из-за того, что клуб покинул ряд игроков основы. Кое-как «Тамбов» доковылял до зимней паузы и даже умудрился сыграть вничью с «Уралом» в заключительном туре.

В последние месяцы РПЛ всеми силами пыталась спасти «Тамбов» от банкротства. РФС и РПЛ договорились о досрочном выделении «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат, для сохранения клуба в чемпионате России. С условием, что будет проведена реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Ряд клубов РПЛ был готов отдать «Тамбову» игроков в бесплатную аренду. Включились даже завершившие карьеру ветераны: Владимир Быстров и Динияр Билялетдинов предложили свои услуги.

Но параллельно с этим в «Тамбове» происходило что-то странное. Молодежка клуба снялась с первенства, Георгий Ярцев был уволен с поста вице-президента, а «Спартак» подал «Тамбову» иск на 2,6 млн рублей за то, что клуб не заплатил за использование базы красно-белых в Тарасовке. По информации телеграм-канала «Мутко против», долги «Тамбова» составляют порядка 550 млн рублей. Metaratings сообщает, что игроки команды готовы простить до 30% долгов по зарплате. Но никаких движений со стороны руководства нет.

«Конкретных предложений от руководства не было, — рассказывает полузащитник “Тамбова” Антон Килин. — Все говорят в СМИ, а официально суммы и цифры не обговаривались. Нам просто сказали, что нужно сокращать зарплаты и реструктурировать долги, без конкретики. Это длится уже неделю — просто что-то пишут в СМИ, а все стоит мертвым грузом. Дальше не двигается. Мы готовы к общению по поводу сокращения зарплат, поэтому и не понимаем, для чего все тянется и почему нет конкретики».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLXLkbap-AZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLXLkbap-AZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLXLkbap-AZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ПФК «Тамбов» (@pfctambov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но скоро в этой истории должна быть поставлена точка. «Тамбов» уже отказался от участия в Кубке России и направит соответствующие документы в РФС. Главный тренер команды Сергей Первушин подтвердил информацию:

«Вроде бы это так. Официально мне не сообщали. Но нам же надо куда-то выдвигаться. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если ее не откроют, то ничего не будет. Очень печально. По поводу участия в РПЛ говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что».

Сразу ряд источников сообщает, что вслед за этим «Тамбов» снимется и с чемпионата России. Об этом может быть объявлено уже в самое ближайшее время.

Что будет с таблицей

Согласно пункту 4.5.6.2 Регламента РПЛ, если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в лиге, ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLSAk6uJ5iY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLSAk6uJ5iY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLSAk6uJ5iY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ПФК «Тамбов» (@pfctambov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тамбов» уже сыграл 19 матчей сезона из 30, а значит, провел более 50% игр. Это значит, что в случае снятия «Тамбова» с чемпионата, ничего катастрофического не произойдет — просто во всех оставшихся матчах клубу будут присуждаться технические поражения, а их соперники автоматом получат три очка. Важно, что эти технари не будут влиять на разницу забитых и пропущенных мячей. То есть по сути никаких изменений в турнирной таблице в случае снятия «Тамбова» с чемпионата не произойдет. «Халявные» три очка заработают 11 команд, с которыми «Тамбов» должен был сыграть во второй части сезона. Это «Ротор», «Динамо», «Краснодар», «Сочи», ЦСКА, «Химки», «Арсенал», «Локомотив», «Ростов», «Ахмат» и «Зенит».

Что касается Кубка России, то соперник «Тамбова» по 1/8 «Локомотив» автоматически выйдет в четвертьфинал.