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10:12 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции

«Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго, утверждает Metaratings.ru.

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Источник: Sport24

У краснодарского клуба будет право выкупа 29-летнего камерунца по окончании арендного соглашения. Опция является необязательной. Transfermarkt оценивает Ойонго в 2,5 млн евро.

Ойонго станет заменой Кристиану Рамиресу, который получил травму колена и выбыл на длительный срок. Сообщалось, что он пропустит от 4 до 6 месяцев.

До перехода в «Монпелье» в 2018 году Ойонго играл за канадский «Монреаль Импакт», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и камерунский «Котон Спорт». В его активе 36 матчей и 2 гола в составе сборной Камеруна.

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