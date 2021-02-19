СМИ: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции
«Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго, утверждает Metaratings.ru.
«Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго, утверждает Metaratings.ru.
У краснодарского клуба будет право выкупа 29-летнего камерунца по окончании арендного соглашения. Опция является необязательной. Transfermarkt оценивает Ойонго в 2,5 млн евро.
Ойонго станет заменой Кристиану Рамиресу, который получил травму колена и выбыл на длительный срок. Сообщалось, что он пропустит от 4 до 6 месяцев.
До перехода в «Монпелье» в 2018 году Ойонго играл за канадский «Монреаль Импакт», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и камерунский «Котон Спорт». В его активе 36 матчей и 2 гола в составе сборной Камеруна.