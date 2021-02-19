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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» исключил Урунова из заявки на сезон

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил 19 февраля, что клуб исключил из заявки на сезон полузащитника Остона Урунова.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Урунов? Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются», — сказал Фетисов.

Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». На его счету 1 гол в 9 матчах за красно-белых.

14 января сообщалось, что «Уфа» может вернуть Урунова из «Спартака». Клуб готов рассмотреть вариант с обратным выкупом футболиста или арендой.

(Максим Алланазаров).

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