Футболисты «Тамбова» начали отзывать заявления из Палаты по разрешению споров

По нашим данным, 12 человек уже отозвали соответствующие заявления из Палаты по разрешению споров РФС.

Однако, это еще не означает, что команда продолжит выступления в кубковом турнире и РПЛ. Общая сумма задолженностей «Тамбова» по всем направлениям хозяйственно-финансовой деятельности составляет порядка 550 миллионов рублей и одно только уменьшение размеров выплат игрокам проблему не решит.

Руководство области по-прежнему не дает ответа на предложение РФС о выделении на спасение «волков» порядка 150−200 миллионов рублей под документально оформленные гарантии губернатора Александра Никитина в том, что в ближайшие годы такая же сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола. Именно этот пункт — ключевой в «дорожной карте» по выходу из кризиса.