«Уфа» сделала предложение по аренде Урунова

«Как только мы увидели, что “Спартак” его отзаявил, отправили письмо, что хотим взять его в аренду до конца сезона. Заработную плату будем платить сами. И Остон, и агент согласны, им нужна игровая практика. До этого мы пытались его выкупить за сумму, которую они нам заплатили — 1 миллион евро. Но “Спартак” тогда попросил 3 миллиона», — сказал Шайбеков «СЭ».