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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС сделал заявление по «Тамбову»: клуб продолжит выступление в РПЛ

«Тамбов» продолжит выступление в Тинькофф РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию, — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС. — “Тамбов” получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. “Тамбов” продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях».

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. 17 февраля сообщалось, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства.

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