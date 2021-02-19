РФС сделал заявление по «Тамбову»: клуб продолжит выступление в РПЛ

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию, — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС. — “Тамбов” получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. “Тамбов” продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях».