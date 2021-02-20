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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тедеско был одной из главных причин моего перехода в “Спартак”». Мозес — о мотивации после «Челси», шансах на Лигу чемпионов и жизни в Москве

Полузащитник красно-белых дал первое интервью российским СМИ.

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Полузащитник красно-белых дал спецкору «СЭ» свое первое большое интервью за время выступления в России. Он рассказал о своей мотивации в московском клубе после выступлений за «Челси» и «Интер», оценил шансы на выход в Лигу чемпионов, а также поделился впечатлениями от работы с немецким главным тренером команды.

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«Спартак», Россия, еврокубки

— Почему минувшей осенью ты выбрал «Спартак»? Наверняка предложений хватало.

— У меня действительно были и другие варианты развития карьеры. Но порой в жизни наступает момент, когда нужно сесть и спокойно подумать, что будет правильным для тебя как для футболиста. Я ранее уже бывал в России и знал кое-что о вашей стране. Конечно, в памяти остались и прекрасные стадионы чемпионата мира. В общем, в итоге я принял решение поехать именно в Москву, в «Спартак». И, считаю, сделал все правильно.

— Прийти после трети чемпионата и влиться в команду было тяжело?

— Когда я только приехал, то к первому матчу, конечно, был не совсем готов. Я прилетел, уже на следующий день вышел на поле. Медосмотр, медиа-активности… В общем, события развивались так быстро, что просто не успевал за ними. Помню, тренер спросил меня в Химках: «Ты готов выйти и сыграть?» Ну, я же приехал сюда играть в футбол, поэтому, конечно, ответил, что готов. Что до коллектива, то в «Спартаке» отличные ребята, и моей задачей было влиться в команду максимально быстро.

Футбол

Кубок России 2020/2021
1/8 финала, 20.02.2021, 19:30

Динамо-Спартак-

— Не было ощущения, что для тебя после «Челси» и «Интера» РПЛ — не уровень?

— Неправильно говорить, что уровень какой-либо лиги слишком низок для футболиста. Я имею в виду — для любого футболиста, меня или кого-то еще. Я играл в Англии, Турции, Италии. Теперь играю в России. Это футбол и твое отношение к нему. Где бы ты ни был, нужно быть на сто процентов готовым. Если не готов, то ты будешь недостаточно высокого качества, а не лига. Здесь сильные команды, есть отличные футболисты. И я стараюсь доказывать, что способен вместе со своими партнерами по «Спартаку» добиваться успеха.

— А ты в курсе, что четыре российских клуба все вместе одержали лишь одну победу в матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ?

(После продолжительного смеха) Ну, что тут сказать? Это Лига чемпионов, там играешь против очень сильных соперников — лучших команд Европы. В футболе не надо зацикливаться на результате. Выиграл ты или проиграл — забудь и иди дальше. Возможно, в следующем сезоне клубы из России выступят успешнее.

— В чем твоя мотивация? Ведь выступаешь в 30 лет в не самой сильной европейской лиге.

— Мотивация простая — играть в футбол. Играть и наслаждаться этим. Хочу побеждать вместе со «Спартаком» и выигрывать трофеи. У нас отличная команда — есть и уже опытные парни, среди которых и я сам, и молодые ребята. Верю, что уже в текущем сезоне мы многого можем добиться.

— До конца сезона не так много времени. Твой приоритет по окончании аренды — остаться в «Спартаке» или же уйти?

— Я уже прилично поездил по арендам в своей жизни. Моя цель сейчас — помочь команде финишировать как можно выше в чемпионате. Мы отстаем на шесть очков от «Зенита» и имеем шансы закончить вторыми или даже первыми. Так что вместе с ребятами будем стараться показать лучший из возможных результатов для «Спартака». Ну, а там уже посмотрим, что делать.

Команда
Спартак

Вальяжность, тактика, позиция

— Порой кажется, что на поле ты действуешь вальяжно и расслабленно. Это стиль?

— Это мой футбол. Если вы спросите людей, которые меня знают, они вам скажут, что я с самого детства играю так. Не испытываю стресса, находясь на поле, потому что делаю то, что люблю. Моя задача — выполнять установку тренера и помогать команде.

— Какая позиция на поле для тебя наиболее удобна?

— В самом начале карьеры был левым вингером. Сейчас могу играть как на левом, так и на правом фланге атаки, как левого, так и правого латераля, как «десятку», так и форварда. Приоритетная позиция — левый вингер. Но буду действовать там, где скажет главный тренер. Футбол — командная игра, и нужды коллектива всегда стоят выше личных предпочтений.

— Окей, где ты готов сыграть в привычной для «Спартака» Тедеско схеме 3−5−2?

— Любая позиция в атаке: один из двух форвардов, с любого фланга и «десятка».

— А в схеме с четырьмя защитниками?

— Тут выбор еще больше: на любом фланге в защите и полузащите или в атаке. Но, как я уже сказал, главное, чего хочет от меня тренер.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 19, 16.12.2020, 20:00

Зенит3Спартак1

— Последний матч 2020-го в Питере — это худшая игра команды в твоей карьере?

— Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели еще нормально — счет был 1:1. Но во втором все было совершенно иначе. Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы еще моя команда играла так плохо.

— После поражений от «Зенита» и «Сочи» «Спартак» еще является претендентом на титул?

— Чемпионат закончится только 16 мая. У нас еще много матчей. Отставание от «Зенита» шесть очков, а от второго места — только два. Мы будем работать и стараться выиграть все встречи, чтобы показать максимальный результат. Ничего еще не проиграно, сезон в разгаре.

— Какую цель ставишь перед собой на оставшуюся часть сезона?

— Как я уже сказал, моя главная задача — играть в футбол и помочь партнерам по команде финишировать в чемпионате на первом или втором месте, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

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АПЛ, Маслов, Кокорин

— Имея опыт выступлений в топ-5 чемпионатов, как-то делишься им со спартаковской молодежью?

— Да, много разговариваю с парнями. Порой ребята спрашивают, как это — играть в Англии или Италии. Стараюсь подбодрить, как-то зажечь, замотивировать их больше работать и, если есть такое желание, поехать играть в Европу. Очень важно много работать над собой. Талант — это здорово, но без каждодневной работы он ничего не даст сам по себе.

— Даже знаю, о ком ты говоришь. Павел Маслов рассказывал, что общается с тобой по поводу АПЛ. Он способен уехать туда?

— У него уже сейчас есть все, чтобы там заиграть. Он крутой чувак, классный футболист и, что очень важно, не теряет землю под ногами. Маслов очень талантлив и может достичь многого — все зависит только от него. Я ни в коем случае не подталкиваю его куда-то уходить, уезжать. Но понимаю, что его потенциал очень высок.

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— По ходу первого сбора в Дубае из «Спартака» в «Фиорентину» уехал Кокорин. Ты играл в серии А, скажи, Саша там может добиться успеха?

— Если честно, я не слишком много его видел. Но по тому, что слышал от других, и по тем тренировкам и матчам, что Кокорин сыграл за «Спартак» после моего приезда, могу сделать вывод, что он очень хороший и талантливый футболист. Думаю, он будет забивать в Италии и добьется успеха в «Фиорентине».

— Есть помимо Кокорина и Маслова в «Спартаке» кто-то способный уехать в Европу?

— Конечно. Многие ребята — как русские, так и легионеры — обладают всеми качествами, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере. Это и «физика», и футбольные качества, и тактические навыки. Вопрос в желании — если ребята проявят себя в «Спартаке», такой шанс у них непременно будет.

Доменико Тедеско наблюдает за происходящим на поле. | Источник: РИА "Новости"

Тедеско, Конте, Чепзанович

— Каким стало твое первое общение с Тедеско? Как охарактеризовал бы немецкого тренера?

— Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде. Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого — побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один — идите и выиграйте! А еще он просит получать удовольствие. Наслаждаться футболом, в который мы играем. Это круто. Он топ-топ-топ тренер! Точно один из лучших, с кем я когда-либо работал.

— Они чем-то похожи с Антонио Конте…

— Да-да, верно. Доменико схож с Антонио своей страстью на бровке и работой с игроками. Общее точно есть.

— Как воспринял информацию об уходе тренерского штаба по окончании сезона?

— Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу.

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— На первом сборе в Дубае игроки страдали. Тяжело пришлось?

— Страдали? Ха-ха! Ну что тут сказать, это же предсезонка — ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Все круто. Я перед сборами отдыхал в Дубае — вот был релакс. Ну, а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: «Мы любим бегать! Влад (Чепзанович. — Прим. А. К.) — хороший парень!».

— Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: Чепзанович — зверь.

— Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

— Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?

— Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее.

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Москва, Иванович, Одемвингие

— Ты не первый раз в России, а в «Спартаке» уже несколько месяцев. Что самое странное для тебя в нашей стране?

— Самое странное… Слушай, ну, если честно, я в Москве носа на улицу не показывал все это время. Очень холодно. Помню, в 2013 году приезжал в Москву с «Челси» играть против «Рубина». Тогда тоже была так себе погода, но не так холодно, как в ноябре-декабре.

— Вообще никуда не выходил? Ничего не видел?

— Ну, а куда мне идти-то? Еду на тренировку, потом — обратно в отель. Вот и все. Коронавирус, пандемия, холод, трафик — столько причин никуда не выходить. Я до сих пор помню первый свой день в «Спартаке»: медосмотр, самолет, потом бег с Владом на поле. А на следующий день — уже игра в Химках. Единственное, что я видел в Москве, — какой-то панорамный вид, когда мы с командой ужинали в ресторане. Вот и все пока что.

— После матча в Краснодаре, когда почти вся команда осталась в раздевалке смотреть бой Хабиба, ты пошел в автобус, не реагируя на журналистов. Что-то случилось?

— Да ничего. Это просто я — вот такой человек. Тогда надоело торчать в раздевалке — у нас парни очень долго находились на допинг-контроле, и я захотел сменить локацию. Пошел в автобус и ждал команду там. Вот и все. Не был зол или расстроен из-за чего-то.

— Когда ты только приехал, вел себя так, будто предпочитаешь быть в одиночестве. Только на сборах я увидел, как ты общаешься с партнерами, шутишь, смеешься.

— Я обожаю ребят в команде. И отношусь к ним с огромным уважением. «Спартак» — как семья. Мы здорово ладим вне поля, общаемся, шутим. И это же отношение друг к другу переносим на поле. Мне кажется, это правильный подход.

— Что для тебя «Спартак»?

— Великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву. Надеюсь, помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в этом сезоне мы можем достичь многого.

— Перед ЧМ-2018 английские СМИ устроили кампанию по дискредитации России: каждый день появлялись сообщения о расизме в нашей стране. Тебя это не пугало?

— Да, слышал о таком. Но когда пообщался с парой ребят, ранее игравших в России, понял, что это полная чушь и бояться нечего.

— Кто помог тебе принять решение?

— Бранислав Иванович, который выступал в России очень долго. И Питер Одемвингие. Он рассказал, что никогда не встречался с подобной проблемой. Сказал, что мне очень понравится в Москве и я точно не пожалею о переходе в «Спартак». Ну и потом, когда я на поле, концентрируюсь на футболе, а на все остальное попросту нет времени.

— Не спрашивал совета у Эменике или Мусы, выступавших за «Спартак» и ЦСКА?

— Нет. Знаю этих парней, но не настолько близко знаком с ними, чтобы консультироваться по такому вопросу. Общался только с Ивановичем и Питером.

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— Ты приезжал на ЧМ-2018 в составе сборной Нигерии. Каково сейчас выходить на те же стадионы, но уже со «Спартаком»?

— Да, арены крутые. Но есть один такой хитрый — там трибуны находятся за пределами стадиона. И люди как будто смотрят футбол, находясь вне стадиона (речь о Екатеринбурге. — Прим. А. К.). Никогда с таким не встречался.

— Это твое первое интервью российскому СМИ. Что хотел бы сказать спартаковским болельщикам?

— Спасибо, что приняли меня здесь. Нам очень важна страсть, с которой вы поддерживаете команду. Мы же в свою очередь стараемся сделать все, чтобы порадовать вас. Постараемся финишировать как можно выше, чтобы вы были счастливы. Еще раз благодарю за теплый прием. Очень ценю возможность и горжусь быть игроком «Спартака». Еще раз спасибо!

Артем Калинин

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