Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан

На счету имеет один матч за национальную команду.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

40-летний Сергей Рыжиков тренируется с «Тамбовом», но у вратаря есть сомнения в целесообразности игры за клуб с долгами и кадровыми проблемами. Об этом сообщил агент голкипера Алексей Сафонов «Спорту День за Днем».

Во время загрузки произошла ошибка.

19 февраля «Тамбов» получил от РФС сумму для реструктуризации задолженностей. Клуб продолжит выступление в РПЛ и Кубке России.

Команда
Тамбов

«Рыжиков тренируется с “Тамбовом”. Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые еще не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол. Да, варианты с трансфером (у Рыжикова) были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: “Слушай, в “Тамбове” соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу — пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг, появится кто-то  хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду”. Рыжиков уже рассуждает как тренер», — отметил Сафонов.

Рыжиков поиграл за разные команды в РПЛ, но лучший этап карьеры он провел в казанском «Рубине», в составе которого дважды становился чемпионом страны (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2010, 2012). Неоднократно вызывался в национальную команду, за которую успел провести один матч.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Реал» ищет спонсоров для восполнения 300 млн евро в бюджете
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Мозес: Тедеско был одной из главных причин перехода в «Спартак»
В Италии осудили покупку «блатного» Кокорина
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
Лапорта высказался о покупке «Барселоной» Холанда и Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь