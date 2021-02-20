Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан

«Рыжиков тренируется с “Тамбовом”. Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые еще не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол. Да, варианты с трансфером (у Рыжикова) были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: “Слушай, в “Тамбове” соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу — пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг, появится кто-то хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду”. Рыжиков уже рассуждает как тренер», — отметил Сафонов.