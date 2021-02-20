Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан
На счету имеет один матч за национальную команду.
На счету имеет один матч за национальную команду.
40-летний Сергей Рыжиков тренируется с «Тамбовом», но у вратаря есть сомнения в целесообразности игры за клуб с долгами и кадровыми проблемами. Об этом сообщил агент голкипера Алексей Сафонов «Спорту День за Днем».
19 февраля «Тамбов» получил от РФС сумму для реструктуризации задолженностей. Клуб продолжит выступление в РПЛ и Кубке России.
«Рыжиков тренируется с “Тамбовом”. Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые еще не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол. Да, варианты с трансфером (у Рыжикова) были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: “Слушай, в “Тамбове” соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу — пропускать по
Рыжиков поиграл за разные команды в РПЛ, но лучший этап карьеры он провел в казанском «Рубине», в составе которого дважды становился чемпионом страны (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2010, 2012). Неоднократно вызывался в национальную команду, за которую успел провести один матч.