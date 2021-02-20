«Тамбов» договорился о переходе футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.
«Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения, тревожит линия обороны», — сказал Первушин.
«Договорились с казанским “Рубином”, молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с “Динамо”, есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2−3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать», — добавил специалист.
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве сыграют с «Локомотивом» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России.