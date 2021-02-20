«Тамбов» договорился о переходе футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

Команда Тамбов

«Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения, тревожит линия обороны», — сказал Первушин.

«Договорились с казанским “Рубином”, молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с “Динамо”, есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2−3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать», — добавил специалист.