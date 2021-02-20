Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15:06 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» договорился о переходе футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

ТАСС, 20 февраля. «Тамбов» договорился о переходах футболистов казанского «Рубина», московских «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Тамбов

«Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения, тревожит линия обороны», — сказал Первушин.

«Договорились с казанским “Рубином”, молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с “Динамо”, есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2−3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать», — добавил специалист.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве сыграют с «Локомотивом» в 1/8 финала Бетсити — Кубка России.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Тренер сборной России по биатлону пропустит остаток ЧМ
В Италии осудили покупку «блатного» Кокорина
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
Лапорта высказался о покупке «Барселоной» Холанда и Мбаппе
Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь