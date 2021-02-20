Футболист «Зенита» Барриос заразился коронавирусом
ТАСС, 20 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию колумбийского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 20 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию колумбийского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса дал положительный результат. Об этом сообщает
В субботу «Зенит» проведет матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России против тульского «Арсенала», встреча пройдет в
«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи теста на коронавирусную инфекцию в Дубае, который дал положительный результат. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.
Также в матче с «Арсеналом» не примет участия иранский нападающий Сердар Азмун, продолжающий восстановление от травмы.
Барриосу 27 лет, он выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, став за это время двукратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.