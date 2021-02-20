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17:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Барриос заразился коронавирусом

ТАСС, 20 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию колумбийского полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» проведет матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России против тульского «Арсенала», встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Команда
Зенит

«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи теста на коронавирусную инфекцию в Дубае, который дал положительный результат. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Также в матче с «Арсеналом» не примет участия иранский нападающий Сердар Азмун, продолжающий восстановление от травмы.

Барриосу 27 лет, он выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, став за это время двукратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.

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