Футболист «Зенита» Барриос заразился коронавирусом

В субботу «Зенит» проведет матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России против тульского «Арсенала», встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Команда Зенит

«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи теста на коронавирусную инфекцию в Дубае, который дал положительный результат. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Также в матче с «Арсеналом» не примет участия иранский нападающий Сердар Азмун, продолжающий восстановление от травмы.