Марио Фернандес — главный парадокс нашего футбола. Он вообще случайно оказался в России
Защитник продлил контракт c ЦСКА — об этом мало говорят, но это удивительная история.
Защитник продлил контракт c ЦСКА — об этом мало говорят, но это удивительная история.
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В тот момент защитник был близок к переходу в «Реал», но оказался в ЦСКА. По одной версии, бразилец сам сделал выбор в пользу клуба, который его больше хотел. По другой версии, Мадрид
Перфоманс Марио с 2012 года убедил, что этот футболист не должен был иметь ничего общего с Россией. Просто это уровень выше РПЛ. Футболист по игре реально соответствует не просто
Удачный трансфер ЦСКА ещё вполне укладывается в голове.
То есть ещё больше трёх лет он проведёт в Москве — практически до 34-летия. Если точнее, то 34 года ему стукнет в сентябре после лета 2024 года. Марио, как и говорил, закончит карьеру в ЦСКА.
Сегодня в новостных лентах больше про Кокорина в Серии А и про «Тамбов» в небытие, но продление контракта Марио Фернандеса заслуживает не меньше внимания. Хотя бы потому что лучший футболист России остался в России. Это главный парадокс нашего футбола, потому что всё указывает на то, что игрок должен был уехать из РПЛ. И речь не только про уровень Марио. Его семья и друзья остаются в Бразилии. Его жена — не россиянка, как это было в случае с Нобоа. В этом плане Фернандес идёт на определенную жертву. В одном из интервью он давал понять, что его не сильно радует этот фактор, но ради карьеры он на это идёт.
Только вдумайтесь! Марио так и не научился говорить
Интересно, какие условия создали Марио Фернандесу, чтобы удержать в ЦСКА? И речь не обязательно про деньги. Статус футболиста определяется не только в евро. Возможно, к нему прислушиваются в
В жизни спортсменов происходит много неоднозначных ситуаций: как на поле, так и в повседневной жизни. Президент ЦСКА — человек, который способен урегулировать многие вопросы. Мало кто в Европе так долго управляет командой, как Евгений Гинер. Если другим боссам клубов важно
Как мы видим, Марио Фернандесу не нужен русский язык, чтобы оставаться лучшим правым защитником чемпионата. И, что важно, играть не вспышками, а стабильно на высоком уровне. Что, кстати, тоже не свойственно обрусевшим футболистам.
Григорий Телингатер