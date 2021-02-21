Марио Фернандес — главный парадокс нашего футбола. Он вообще случайно оказался в России

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

Вы наверняка слышали, как наши клубы едва не купили кого-то из суперзвёзд футбола. «Локомотив» хотел Неймара, «Спартак» договорился с агентом Мане, и ещё много замечательных историй. А вот трансфер Марио Фернандеса случился. Нашему клубу в 2012-м удалось перехватить футболиста, и его карьера пошла этим путём.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40a4cd780566cfa71595" data-vnd="40a4cd780566cfa71595" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40a4cd780566cfa71595" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В тот момент защитник был близок к переходу в «Реал», но оказался в ЦСКА. По одной версии, бразилец сам сделал выбор в пользу клуба, который его больше хотел. По другой версии, Мадрид чуть-чуть опоздал с предложением — игрок уже подписал соглашение с Москвой. Подробнее об этой ситуации мы писали тут:

Перфоманс Марио с 2012 года убедил, что этот футболист не должен был иметь ничего общего с Россией. Просто это уровень выше РПЛ. Футболист по игре реально соответствует не просто топ-чемпионатам, но и самым топовым клубам мира.

Удачный трансфер ЦСКА ещё вполне укладывается в голове. Всё-таки у «армейцев» на бразильском рынке хватало попаданий. Куда удивительнее, что футболист никуда не ушёл потом. Руководство клуба может утверждать, что по нему не было предложений, но это как минимум неправдоподобно. Слуцкий недавно говорил, что защитник был в трансферных списках европейских клубов, но травма помешала заявить о себе в Лиге чемпионов. И всё же, при желании он явно мог оказаться в более сильной лиге. Другие на его месте могли бы пойти на конфликт с клубом ради трансфера. Ну или просто дождаться окончания контракта и уйти свободным агентом.

Марио Фернандес поступил иначе. Он продлил контракт с ЦСКА в 2017 году. И вот теперь это случилось снова. Новое соглашение действует до лета 2024 года.

То есть ещё больше трёх лет он проведёт в Москве — практически до 34-летия. Если точнее, то 34 года ему стукнет в сентябре после лета 2024 года. Марио, как и говорил, закончит карьеру в ЦСКА.

Сегодня в новостных лентах больше про Кокорина в Серии А и про «Тамбов» в небытие, но продление контракта Марио Фернандеса заслуживает не меньше внимания. Хотя бы потому что лучший футболист России остался в России. Это главный парадокс нашего футбола, потому что всё указывает на то, что игрок должен был уехать из РПЛ. И речь не только про уровень Марио. Его семья и друзья остаются в Бразилии. Его жена — не россиянка, как это было в случае с Нобоа. В этом плане Фернандес идёт на определенную жертву. В одном из интервью он давал понять, что его не сильно радует этот фактор, но ради карьеры он на это идёт.

Читайте также УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

Только вдумайтесь! Марио так и не научился говорить по-русски в отличие от Гильерме, Ари и Жоаозинью — трех других бразильцев с российским гражданством. Показательно, что из всех четверых только Фернандес получил паспорт специальным указом президента России. Остальные мучились со сбором документов и сдачей экзаменов. Объективно: из них только Марио Фернандес на своей позиции на порядок превосходит всех россиян.

Интересно, какие условия создали Марио Фернандесу, чтобы удержать в ЦСКА? И речь не обязательно про деньги. Статус футболиста определяется не только в евро. Возможно, к нему прислушиваются в каких-то вопросах. Может быть, даже советуются о необходимости до последнего верить в Гончаренко. Но об этом мы, скорее всего, если и узнаем, то не скоро.

В жизни спортсменов происходит много неоднозначных ситуаций: как на поле, так и в повседневной жизни. Президент ЦСКА — человек, который способен урегулировать многие вопросы. Мало кто в Европе так долго управляет командой, как Евгений Гинер. Если другим боссам клубов важно что-то сделать здесь и сейчас, то владелец ЦСКА явно смотрит на дальнюю перспективу. Пока Гинер в клубе, то Марио может рассчитывать на определённую. если не стабильность, то как минимум понимание, что договоренности будут соблюдены.

При этом, вряд ли Марио останется жить в России после окончания карьеры. Многие коллеги любят говорить о том, как Фернандес обрусел. Мне кажется, что это значительное преувеличение. Большинство людей, проживших в России девять лет, обрусели сильнее. В том числе, опять же, в плане русского языка. Но в отношении футбола этот фактор переоценивают.

Как мы видим, Марио Фернандесу не нужен русский язык, чтобы оставаться лучшим правым защитником чемпионата. И, что важно, играть не вспышками, а стабильно на высоком уровне. Что, кстати, тоже не свойственно обрусевшим футболистам.