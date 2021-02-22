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12:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тедеско может возглавить «Шальке» после ухода из «Спартака»

ТАСС, 22 февраля. Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско может возглавить германский «Шальке». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.

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Источник: Reuters

По информации источника, кандидатура 35-летнего Тедеско уже несколько недель обсуждается руководством «Шальке» наряду с другими тренерами.

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Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. После матча с «Зенитом» 16 декабря 2020 года немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истекает летом 2021 года, после чего появились слухи, что он может покинуть команду в январе. Затем стало известно, что Тедеско будет работать в клубе до конца текущего сезона.

В июне 2017 года Тедеско был назначен на пост главного тренера «Шальке», завоевав с ним серебряные медали чемпионата страны в сезоне-2018/19. Он был уволен в марте 2019 года.

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