СМИ: Тедеско может возглавить «Шальке» после ухода из «Спартака»

Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. После матча с «Зенитом» 16 декабря 2020 года немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истекает летом 2021 года, после чего появились слухи, что он может покинуть команду в январе. Затем стало известно, что Тедеско будет работать в клубе до конца текущего сезона.