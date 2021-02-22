СМИ: Тедеско может возглавить «Шальке» после ухода из «Спартака»
ТАСС, 22 февраля. Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско может возглавить германский «Шальке». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
ТАСС, 22 февраля. Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско может возглавить германский «Шальке». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
По информации источника, кандидатура 35-летнего Тедеско уже несколько недель обсуждается руководством «Шальке» наряду с другими тренерами.
Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. После матча с «Зенитом» 16 декабря 2020 года немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истекает летом 2021 года, после чего появились слухи, что он может покинуть команду в январе. Затем стало известно, что Тедеско будет работать в клубе до конца текущего сезона.
В июне 2017 года Тедеско был назначен на пост главного тренера «Шальке», завоевав с ним серебряные медали чемпионата страны в сезоне-2018/19. Он был уволен в марте 2019 года.