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14:23 (мск), источник: ТАСС

Матч молодежного первенства России по футболу «Рубин» — «Уфа» перенесен из-за морозов

ТАСС, 22 февраля. Матч 15-го тура молодежного первенства России по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой» перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы».

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Встреча должна была состояться 24 февраля.

В воскресенье стало известно, что запланированный на понедельник матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта по той же причине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодежная команда «Уфы» после 14 туров занимает в группе Б пятое место, набрав 15 очков. «Рубин» идет на четвертой строчке с 26 очками. В 16-м туре уфимцы 27 февраля примут московское «Строгино», казанская команда в тот же день на выезде сыграет против самарской «Академии Коноплева».

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне турнир проводится в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй — команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы Б.

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