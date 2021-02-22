Матч молодежного первенства России по футболу «Рубин» — «Уфа» перенесен из-за морозов

Молодежная команда «Уфы» после 14 туров занимает в группе Б пятое место, набрав 15 очков. «Рубин» идет на четвертой строчке с 26 очками. В 16-м туре уфимцы 27 февраля примут московское «Строгино», казанская команда в тот же день на выезде сыграет против самарской «Академии Коноплева».

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне турнир проводится в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй — команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы Б.