Матч молодежного первенства России по футболу «Рубин» — «Уфа» перенесен из-за морозов
ТАСС, 22 февраля. Матч 15-го тура молодежного первенства России по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой» перенесен на неопределенный срок
ТАСС, 22 февраля. Матч 15-го тура молодежного первенства России по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой» перенесен на неопределенный срок
Встреча должна была состояться 24 февраля.
В воскресенье стало известно, что запланированный на понедельник матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта по той же причине.
Молодежная команда «Уфы» после 14 туров занимает в группе Б пятое место, набрав 15 очков. «Рубин» идет на четвертой строчке с 26 очками. В 16-м туре уфимцы 27 февраля примут московское «Строгино», казанская команда в тот же день на выезде сыграет против самарской «Академии Коноплева».
Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф — Российской