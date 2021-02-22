СМИ: «Аякс» может продать «Спартаку» Промеса за €7−8 млн

По информации источника, до конца зимнего трансферного окна, которое закрывается в России 25 февраля, «Аякс», скорее всего, продаст «Спартаку» 29-летнего футболиста за €7−8 млн, но также возможна аренда с обязательным правом выкупа летом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b" data-vnd="c54c620193ccc151ea4b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=c54c620193ccc151ea4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании.

Команда Спартак

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».