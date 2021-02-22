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15:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Аякс» может продать «Спартаку» Промеса за €7−8 млн

ТАСС, 22 февраля. Нидерландский полузащитник «Аякса» Квинси Промес может быть продан в российский футбольный клуб «Спартак» за сумму €7−8 млн. Об этом сообщает портал Voetbalprimeur.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, до конца зимнего трансферного окна, которое закрывается в России 25 февраля, «Аякс», скорее всего, продаст «Спартаку» 29-летнего футболиста за €7−8 млн, но также возможна аренда с обязательным правом выкупа летом.

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Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании.

Команда
Спартак

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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