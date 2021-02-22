«Если за три месяца не найдется спонсор…» Спортивный директор «Тамбова» — о матче с «Локо», Рыжикове, причине долгов и банкротстве

«Усилимся еще тремя опытными игроками, покусаемся!»

— Матч с «Локомотивом» — уникальная игра, которая войдет в историю российского футбола, — считает Худяков. — Еще вчера с утра не было до конца понятно, каким составом мы выйдем на поле. Заявляли футболистов до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что встреча состоялась. И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые провели матч, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав людей в аренду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--c54c620193ccc151ea4b" data-vnd="c54c620193ccc151ea4b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=c54c620193ccc151ea4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова благодарности РФС и РПЛ. Ребята еще не все по именам друг друга знают, некоторые только вчера познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к встрече чемпионата с «Ротором».

— Ожидали такого счета?

— Понятно, что у нас сейчас очень много молодых перспективных ребят. Климов из «Рубина», Аванесян из ЦСКА, Карапузов из «Динамо» — безусловно, качественные исполнители, но пока еще молоды. Так что в ближайшие два три-дня обязательно подпишем трех-четырех опытных игроков. Работаем активно в этом направлении, обязательно усилимся.

Футбол Кубок России 2020/2021 1/8 финала, 21.02.2021, 17:00 Локомотив 3 Тамбов 0

Поймите, тренер даже за три часа до стартового свистка не понимал, каким составом мы выйдем. Сергей Первушин просто ждал информации, кого мы успели заявить, а кого еще нет. Поэтому хочу еще раз поблагодарить нашего тренера. Он красавец! Выше головы не прыгнешь… Здорово, что матч состоялся. И я не могу сказать, что мы прям уж провалились. Сопротивлялись, делали что могли.

— Как удалось удержать Рыжикова?

— Сергей — большой профессионал, настоящий боец. Очень хороший вратарь и прекрасный человек. Понимал, в каком мы сейчас положении. Если бы от нас еще и Рыжиков ушел, то… Спасибо ему большое! Настоящий капитан команды.

— После матча с «Локомотивом» некоторые эксперты и болельщики задались вопросом: а зачем нужно было спасать «Тамбов», если он постоянно будет получать по 0:3?

— Я вам точно могу сказать. В каждом матче по 0:3 не будет! Даже не сомневайтесь. Мы еще покусаемся и поотбираем очки. Вот увидите. С «Ротором», конечно, будет непросто. Мало времени, чтобы сыграться… Нам надо где-то две недели, чтобы ребята начали друг друга понимать на поле, потренировались все вместе. А то они, образно говоря, еще по именам друг друга не знают. Но рук никто не опускает. Дадим бой. Задача — постараться выиграть у волгоградцев.

Команда Тамбов

«Остаться в РПЛ и исчезнуть? Все может быть…»

— Вы действительно верите в то, что можете остаться в премьер-лиге?

— Надо смотреть на вещи реально. Остаться в премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги.

— А если нет?

— Конечно, тогда команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждет банкротство. Но мы все-таки надеемся, что до этого не дойдет. Поэтому и пытаемся доиграть сезон. Нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты, как в свое время «Амкар», «Тосно». Да, можно было бы теоретически и сейчас черту подвести под нашим клубом.

Но мы по-прежнему верим, что «Тамбов» будет жить. Большое спасибо хочется сказать РФС и РПЛ. Они очень многое сделали, чтобы мы продолжили сезон.

— То есть вы допускаете такой сюрреализм: «Тамбов» по спортивному принципу остается в премьер-лиге и исчезает?

— Нужно оставаться реалистами. Все может быть… Повторяю, нам нужно доиграть сезон, чтобы зацепиться за шанс.

— И все-таки откуда у «Тамбова» такие долги?

— А как вы хотели, если клуб не финансируется уже десять месяцев?! Девять!

«Если бы я знал, что “Тамбов” не будет играть дома, не допустил бы выхода в РПЛ».

— Тогда лично вам зачем тащить на себе «Тамбов», если вы понимаете, что региону эта команда не нужна?

— Футбольный клуб «Тамбов» ассоциируется с Худяковым Павлом. Я дорожу своим именем. И буду делать все для того, чтобы сохранить команду. Не в одиночку, конечно. У меня есть партнеры, которым благодарен. В одиночку не потянул бы всей этой ноши. Цель у меня одна — чтобы команда играла дальше. Жизнь ведь длинная. Мне, конечно, будет неприятно, когда мою фамилию станут вспоминать, если «Тамбов» исчезнет. Повторяю, это моя репутация!

— С одной стороны, «Тамбов» с его скромными возможностями запомнится победами над «Спартаком». Но с другой — вашу команду называют фантомом. За два сезона вы не провели ни одного матча в родном городе…

— Больная тема… Реально больная. Это вопрос не ко мне. Конечно, я очень хотел, чтобы болельщик увидел ФК «Тамбов» в премьер-лиге на стадионе в нашем родном городе. Планировали это.

Скажу вам честно: если бы изначально у меня было понимание, что мы никогда не сыграем дома в РПЛ, я бы не выводил «Тамбов» в элитный дивизион. Не допустил бы такого! Играли бы в ФНЛ при своих болельщиках. Потому что два года наши зрители не видят воочию свою команду. У меня слов нет…

— Можете прояснить ситуацию с «Кубанью»? Вы там уже работаете?

— Отвечу так. Ко мне есть очень большой интерес со стороны «Кубани». Там серьезный, интересный проект. Но пока я только консультирую клуб — такое сотрудничество. Сейчас я спортивный директор «Тамбова». И все сделаю для того, чтобы сохранить нашу команду!