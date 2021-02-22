«Если за три месяца не найдется спонсор…» Спортивный директор «Тамбова» — о матче с «Локо», Рыжикове, причине долгов и банкротстве
Спортдир «Тамбова» Павел Худяков — о кубковом матче с «Локомотивом», перспективах команды и долгах.
Спортдир «Тамбова» Павел Худяков — о кубковом матче с «Локомотивом», перспективах команды и долгах.
— Матч с «Локомотивом» — уникальная игра, которая войдет в историю российского футбола, — считает Худяков. — Еще вчера с утра не было до конца понятно, каким составом мы выйдем на поле. Заявляли футболистов до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что встреча состоялась. И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые провели матч, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав людей в аренду.
Слова благодарности РФС и РПЛ. Ребята еще не все по именам друг друга знают, некоторые только вчера познакомились. Говорить в такой ситуации о
— Ожидали такого счета?
— Понятно, что у нас сейчас очень много молодых перспективных ребят. Климов из «Рубина», Аванесян из ЦСКА, Карапузов из «Динамо» — безусловно, качественные исполнители, но пока еще молоды. Так что в ближайшие два
Поймите, тренер даже за три часа до стартового свистка не понимал, каким составом мы выйдем. Сергей Первушин просто ждал информации, кого мы успели заявить, а кого еще нет. Поэтому хочу еще раз поблагодарить нашего тренера. Он красавец! Выше головы не прыгнешь… Здорово, что матч состоялся. И я не могу сказать, что мы прям уж провалились. Сопротивлялись, делали что могли.
— Как удалось удержать Рыжикова?
— Сергей — большой профессионал, настоящий боец. Очень хороший вратарь и прекрасный человек. Понимал, в каком мы сейчас положении. Если бы от нас еще и Рыжиков ушел, то… Спасибо ему большое! Настоящий капитан команды.
— После матча с «Локомотивом» некоторые эксперты и болельщики задались вопросом: а зачем нужно было спасать «Тамбов», если он постоянно будет получать по 0:3?
— Я вам точно могу сказать. В каждом матче по 0:3 не будет! Даже не сомневайтесь. Мы еще покусаемся и поотбираем очки. Вот увидите. С «Ротором», конечно, будет непросто. Мало времени, чтобы сыграться… Нам надо
— Вы действительно верите в то, что можете остаться в
— Надо смотреть на вещи реально. Остаться в
— А если нет?
— Конечно, тогда команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждет банкротство. Но мы
Но мы
по-прежнемуверим, что «Тамбов» будет жить. Большое спасибо хочется сказать РФС и РПЛ. Они очень многое сделали, чтобы мы продолжили сезон.
— То есть вы допускаете такой сюрреализм: «Тамбов» по спортивному принципу остается в
— Нужно оставаться реалистами. Все может быть… Повторяю, нам нужно доиграть сезон, чтобы зацепиться за шанс.
— И
— А как вы хотели, если клуб не финансируется уже десять месяцев?! Девять!
— Тогда лично вам зачем тащить на себе «Тамбов», если вы понимаете, что региону эта команда не нужна?
— Футбольный клуб «Тамбов» ассоциируется с Худяковым Павлом. Я дорожу своим именем. И буду делать все для того, чтобы сохранить команду. Не в одиночку, конечно. У меня есть партнеры, которым благодарен. В одиночку не потянул бы всей этой ноши. Цель у меня одна — чтобы команда играла дальше. Жизнь ведь длинная. Мне, конечно, будет неприятно, когда мою фамилию станут вспоминать, если «Тамбов» исчезнет. Повторяю, это моя репутация!
— С одной стороны, «Тамбов» с его скромными возможностями запомнится победами над «Спартаком». Но с другой — вашу команду называют фантомом. За два сезона вы не провели ни одного матча в родном городе…
— Больная тема… Реально больная. Это вопрос не ко мне. Конечно, я очень хотел, чтобы болельщик увидел ФК «Тамбов» в
Скажу вам честно: если бы изначально у меня было понимание, что мы никогда не сыграем дома в РПЛ, я бы не выводил «Тамбов» в элитный дивизион. Не допустил бы такого! Играли бы в ФНЛ при своих болельщиках. Потому что два года наши зрители не видят воочию свою команду. У меня слов нет…
— Можете прояснить ситуацию с «Кубанью»? Вы там уже работаете?
— Отвечу так. Ко мне есть очень большой интерес со стороны «Кубани». Там серьезный, интересный проект. Но пока я только консультирую клуб — такое сотрудничество. Сейчас я спортивный директор «Тамбова». И все сделаю для того, чтобы сохранить нашу команду!
Виталий Айрапетов