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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

ФНС решила судиться с Семаком

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Специалист, владеющий рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге, во время разгара пандемии коронавируса обратился за материальной помощью к государству. Ему выплатили средства с условием, что заведение не будет увольнять сотрудников. Однако сокращение персонала все-таки произошло. ФНС решила взыскать с Семака 97 тысяч рублей.

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При этом в «Саде» заявили, что сотрудник ушел из ресторана по собственному желанию. Кроме того, заведение вернуло государству деньги, там готовы предоставить платежные документы.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Специалист дважды привел команду к победе в чемпионате России.

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