ФНС решила судиться с Семаком

Специалист, владеющий рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге, во время разгара пандемии коронавируса обратился за материальной помощью к государству. Ему выплатили средства с условием, что заведение не будет увольнять сотрудников. Однако сокращение персонала все-таки произошло. ФНС решила взыскать с Семака 97 тысяч рублей.