ФНС решила судиться с Семаком
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Об этом сообщает
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Об этом сообщает
Специалист, владеющий рестораном «Сад» в
При этом в «Саде» заявили, что сотрудник ушел из ресторана по собственному желанию. Кроме того, заведение вернуло государству деньги, там готовы предоставить платежные документы.
Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Специалист дважды привел команду к победе в чемпионате России.