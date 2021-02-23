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00:41 (мск), источник: Sport24

Арустамян: «Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, вероятнее всего, покинет клуб. Стороны близки к расторжению контракта по обоюдному согласию, сообщил в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

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Источник: fc-rostov.ru

Еременко принял участие в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1), но был заменен еще до окончания первого тайма.

33-летний Еременко стал игроком «Ростова» в начале 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Хавбек также имеет опыт выступлений за «Спартак», «Удинезе», ЦСКА, «Рубин», киевское «Динамо» и другие клубы.

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