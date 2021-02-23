Арустамян: «Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта

Еременко принял участие в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1), но был заменен еще до окончания первого тайма.

33-летний Еременко стал игроком «Ростова» в начале 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.