Быстров прокомментировал инцидент с Дзюбой, связанный с пропажей кошелька

«Как вы заметили, я никогда на комментировал данную ситуацию. У Дзюбы сейчас своя жизнь, у него дети, у меня дети. О некоторых вещах, которые были в молодости, я не считаю нужным сейчас говорить. Смысл поднимать и ворошить то, что было давно, каждый может в чем-то ошибаться, каждый может что-то сделать не так. Видимо, еще рано об этом говорить», — заявил Быстров.