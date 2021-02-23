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12:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Влашич рассказал, за сколько ЦСКА готов отпустить его в топ-клуб

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью Sportske Novosti 23 февраля рассказал о желании перейти в топ-клуб и сумме компенсации за трансфер.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я слышал, что европейские клубы хотели купить меня, да и сам задумываюсь о переезде в Европу. Но ЦСКА не отпустит за сумму, которая будет меньше 35 миллионов евро. Даже если это будет 34, все равно трансфер не состоится. Для России это очень большие деньги за футболиста, не уверен, что зимой за кого-то заплатили даже 25 миллионов», — признался хорват.

23-летний футболист в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 17 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Влашича с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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