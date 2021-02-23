Влашич рассказал, за сколько ЦСКА готов отпустить его в топ-клуб

«Я слышал, что европейские клубы хотели купить меня, да и сам задумываюсь о переезде в Европу. Но ЦСКА не отпустит за сумму, которая будет меньше 35 миллионов евро. Даже если это будет 34, все равно трансфер не состоится. Для России это очень большие деньги за футболиста, не уверен, что зимой за кого-то заплатили даже 25 миллионов», — признался хорват.