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14:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еременко прокомментировал уход из «Ростова»

Полузащитник Роман Еременко в интервью пресс-службе «Ростова» на официальном сайте объяснил, почему решил покинуть клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я хочу поблагодарить «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнерам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Ростова» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.

Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем, — заявил 33-летний финн.

Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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