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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судья Карасев впервые выйдет на сцену с рок-концертом

Российский футбольный судья первой категории УЕФА Сергей Карасев впервые выйдет на сцену с рок-концертом.

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Источник: РИА "Новости"

Это произойдет сегодня, 23 февраля.

«Всем привет! Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое Спасибо друзьям из “Catharsis” за поддержку и осуществление мечты! С праздником! Metal will never dies», — написал Карасев в Instagram, выложив фото с рок-группой.

Напомним, что Карасев не раз говорил о любви к тяжелой музыке. По его словам, игра на электрогитаре помогает найти позитив. Он брал уроки игры на гитаре у гитариста группы Catharsis, с который и выйдет на сцену.

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