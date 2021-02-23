СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста «Зенита» Азмуна

По информации источника, «Севилья» активно ведет поиск центрального нападающего. Иранский форвард является главным кандидатом для усиления команды. Спортивный директор «Севильи» Рамон Вердехо уже общался с агентом игрока, который согласился продолжить карьеру в Испании.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Азмуна оценивается в €23 млн. Нынешнее соглашение игрока с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав пять голевых передач. После 19 туров «Зенит» с 41 очком лидирует в Тинькофф — Российской премьер-лиге.