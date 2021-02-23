«Кайрат» разгромил клуб казахстанцев из чемпионата России
ФК «Кайрат» одержал разгромную победу над «Ротором» в товарищеском матче на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинцев.
ФК «Кайрат» одержал разгромную победу над «Ротором» в товарищеском матче на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинцев.
Уже после первого команда Алексея Шпилевского вела 3:0. Дубль на счету Гулжигита Алыкулова. Еще один мяч забил Артур Шушеначев. А после перерыва отличился Арсен Буранчиев.
При этом «Кайрат» играл не основным составом. Ворота защищал 20-летний Данис Устименко. Также в состав вошли: Сергей Кейлер, Денис Поляков, Александр Широбоков, Султанбек Астанов, Арсен Буранчиев, Данияр Усенов, Айбар Абдулла, Гулжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Адеринсола Эсеола.
Напомним, что в «Ротор» в межсезонье перешли сразу три игрока сборной Казахстана — это Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин. Они участие в этом матче не принимали. Но в состав российского клуба вошел