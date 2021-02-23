«Кайрат» разгромил клуб казахстанцев из чемпионата России

Уже после первого команда Алексея Шпилевского вела 3:0. Дубль на счету Гулжигита Алыкулова. Еще один мяч забил Артур Шушеначев. А после перерыва отличился Арсен Буранчиев.

При этом «Кайрат» играл не основным составом. Ворота защищал 20-летний Данис Устименко. Также в состав вошли: Сергей Кейлер, Денис Поляков, Александр Широбоков, Султанбек Астанов, Арсен Буранчиев, Данияр Усенов, Айбар Абдулла, Гулжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Адеринсола Эсеола.