СМИ: Контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года

По информации источника, в ближайшее время 29-летний футболист прибудет в Москву для подписания соглашения. Трансферное окно в России закрывается 25 февраля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a40daabc65b993aa6091" data-vnd="a40daabc65b993aa6091" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a40daabc65b993aa6091" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании.

Команда Спартак

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.