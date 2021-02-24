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15:12 (мск), источник: ТАСС

Промес 24 февраля прилетит в Москву для медосмотра перед переходом в «Спартак»

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полузащитник нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес в среду вылетит в Москву для прохождения медосмотра перед подписанием контракта со «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: AFP 2020

«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если все пройдет успешно, он подпишет контракт со “Спартаком”», — сказал Фетисов.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании. В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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